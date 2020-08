Helpt 25 jaar oud artikel in zaak Ghislaine Maxwell?

Ook in de jaren negentig was Ghislaine Maxwell al onderwerp van gesprek. Waar zij destijds nog spraakmakend was door haar luxueuze levensstijl, is haar naam anno 2020 verbonden aan kindermisbruik en sekshandel. Ⓒ Getty Images

Sinds de arrestatie van Ghislaine Maxwell wordt steeds meer duidelijk over het grootschalige misbruik waar zij en Jeffrey Epstein bij betrokken zouden zijn geweest. Bijna dagelijks worden nieuwe rechtbankdocumenten vrijgegeven waarin schokkende details en namen van betrokkenen worden onthuld. Ook een 25 jaar oud krantenartikel over Maxwell en Epstein is nu opgegraven in de hoop meer informatie te krijgen over de contacten van beruchte koppel.