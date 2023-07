Vrienden voor het leven-acteur Peter Lusse voor eerst in jaren weer in film te zien

Andere acteurs die in de film spelen zijn GTST-icoon Bartho Braat, Serge Henri Valcke en Laus Steenbeeke. Ook Wieteke van Dort heeft een klein rolletje in de film bemachtigd.

Pip en Pelle zijn twee kinderhelden die tot nu toe vooral in theatervoorstellingen en op televisie te zien waren. In de film krijgt het duo bij toeval een magisch hart in handen. De film werd recent in negen dagen opgenomen en het project is medegefinancierd door sponsoring.

De 64-jarige Peter Lusse maakte vooral naam met zijn hoofdrol in de RTL-hitserie Vrienden voor het leven. Hij was in 2018 voor het laatst in de bioscopen te zien, in de film Op stap met dirk scheele. Eerder was Lusse ook te zien in Het sinterklaasjournaal: De meezing moevie (2009) en speelde hij een hoofdagent in de klassieker Flodder (1986).