Billboard prins Andrew-musical bij beroemde Pizza Express in Woking

Ⓒ anp

Bij een vestiging van de keten Pizza Express in de Engelse plaats Woking, bekend vanwege het veelbesproken interview van prins Andrew uit 2019, staat een billboard ter promotie van de satirische musical over de prins. Volgens Britse media wordt reclame gemaakt voor de muzikale film, die donderdagavond wordt uitgezonden op de zender Channel 4 en daarna te streamen is via All 4.