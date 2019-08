Britney Spears: ’Je weet nooit wie je kunt vertrouwen’

Ze deelt een afbeelding met de tekst: „Houd de mensen in de gaten die niet applaudiseren wanneer jij wint.” Daarbij verzicht ze hartstochtelijk: „Wonen in LA is zo veeleisend. Het kan eenzaam zijn. Je weet nooit wie je kan vertrouwen en sommige mensen kunnen zo nep zijn.” Vandaar dat haar vriendenkring ook klein is. Britney heeft bovendien besloten alleen nog maar datgene te doen dat haar gelukkig maakt.

En daar hoort het lezen van haar haatberichten op sociale media niet bij. „Het breekt mijn hart als ik soms de reacties lees op mijn posts, dus ik heb besloten om niet meer te kijken. Laat de haters doen wat ze het beste kunnen ... haten!!!”

Vriend Sam Asghari reageert bemoedigend. „Winnaars haten of pesten niet. Losers doen dat alleen omdat ze niet hebben wat jij hebt (het beste hart van de wereld).”

De zangeres heeft turbulente maanden achter de rug. In april liet ze zich opnemen in een kliniek om te werken aan psychische problemen. Hoewel Britney zelf niets vertelde over de problemen waar ze mee worstelde, zou ze niet goed kunnen omgaan met de ziekte van haar vader. De afgelopen weken lijkt het weer beter met haar te gaan.

