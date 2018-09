'Mijn vriend is geen gigolo!'

Lea Michele blijft bij haar vriendje Matthew Peatz. Ze is er namelijk van overtuigd dat hij geen gigolo is. Hij coacht ze alleen maar...

Mannelijk gezelschap

TMZ publiceerde deze week een foto waarop het profiel van Matthew te zien is op cowboys4angels.com, een website die mannelijk 'gezelschap' aanbiedt voor vrouwen. Bronnen vertellen aan de Amerikaanse entertainmentsite dat Lea nogal boos was dat TMZ dat nieuws naar buiten bracht.

'Coach'

De cowboy zou Lea hebben verteld dat hij gewoon een paar keer bij dames langsging om te kijken wat het werk precies inhoudt. Voor de mannen die hij coacht, natuurlijk. Als research. Bronnen zeggen dat Lea zijn verhaal gelooft. 'Hij is goed.' Maar of dit het hele verhaal is, dat betwijfelen ze.

Matthew werkte onder het alias 'Christian': een life coach, dating expert en massagetherapeut. Voor ruim 250 euro per uur konden de dames hem inhuren. Inmiddels is het profiel van de site verwijderd.