Monica Geuze verbreekt relatie en stopt met vloggen

„Ik heb bijna een soort flashback naar 8,5 jaar geleden, toen ik niet wist hoe ik mijn vlog moest beginnen. Ik begin denk ik maar met vertellen dat dit mijn laatste vlog is”, zo vertelt ze. „De afgelopen jaren heb ik mijn leven gedeeld, eerst dagelijks en daarna wekelijks. En dit heeft mij echt dankzij jullie alle mooie dingen gebracht die ik tot op de dag van vandaag heb kunnen doen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Er is een droom voor mij uitgekomen.”

De voornaamste reden dat Monica stopt met vloggen is omdat het haar zwaar valt om alles uit haar leven te delen. Maar daar bovenop komt dus het nieuws van haar relatiebreuk. „Rob en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Ook dat is een fase die verschrikkelijk kut is om doorheen te gaan. Hij is ook een groot onderdeel geweest van Zara-Lizzy’s leven. We hebben besloten om samen uit elkaar te gaan en we hopen vrienden te kunnen en te mogen blijven. We hopen ook dat hij en Zara-Lizzy voor altijd een band kunnen hebben, want hij is drie jaar in haar leven geweest van de vier jaar dat ze bestaat. Daar moeten we een weg in vinden en dat is heel zwaar.”

Eerder dit jaar besloot ze al te stoppen met vloggen. „Ik had eigenlijk gewild dat mijn laatste vlog iets kon zijn van: ik ga stoppen, maar ga jullie nog een week meenemen in al het leuks wat ik ga doen. Maar het is nu even niet leuk”, vertelt ze. ,,Het is even gewoon fucking zwaar. Dat vind ik jammer.”

Monica en haar vriend Robbert waren sinds 2020 samen. Uit een eerdere relatie met voetballer Lars Veldwijk heeft ze dochtertje Zara-Lizzy. Monica vraagt nu om rust en privacy om alles uit te zoeken.

Succesvol

Met 1,3 miljoen volgers op Instagram is Monica een van de grootste influencers van Nederland. Ze begon haar carriere als DJ, maar groeide uit als YouTuber waarin ze haar volgers wekelijks meeneemt in haar dagelijks leven. Monica presenteerde verder verschillende programma’s, waaronder Love Island en Tempation Island.

In 2021 begon ze na een jarenlange vriendschap samen met Kaj Gorgels de Geuzeengorgels podcast. Dit werd een groot succes, onlangs nog was het de best beluisterde podcast op Spotify.