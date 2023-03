Oek de Jong en Anjet Daanje in race om Libris Prijs

De jury onder voorzitterschap van historicus en terrorisme-expert Beatrice de Graaf las in totaal 235 titels. Ze sprak van een verrassende en veelomvattende oogst. „Uit de brede waaier van de longlist destilleerden wij als jury een shortlist met titels die ons raakten, die we na lezing – om wat voor reden dan ook - niet zomaar naast ons neer konden leggen. Een shortlist die niet alleen de zeggingskracht en de schoonheid, maar ook de magie van literatuur tot uitdrukking brengt.”

Grensoverstijgend

De juryleden constateerden bovendien dat de roman van nu is ’meer dan ooit divers en genreoverstijgend is’. „Een literaire tekst is vaker ook essayistisch, historisch gekleurd of autobiografisch getint. Soms bevat hij krantenartikelen, sociale mediaberichten, recepten of futuristische elementen.”

Anjet Daanje won vorig jaar al de Boekenbon Prijs. Ⓒ Henk Veenstra

Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje wordt in het juryrapport ’een caleidoscopische roman van grote klasse’ genoemd. „Het boek is een fascinerende literaire zoektocht in 11 vertellingen, waarbij de verbindende factor Eliza May Drayden is, een naar Emily Brontë gemodelleerde schrijfster, wier leven tot de verbeelding spreekt en die voortleeft in haar literaire werk.”

Verloren tijd

Lovende woorden zijn er ook voor Oek de Jong. Zijn Man zonder rijbewijs wordt omschreven als ’een prachtige zoektocht naar de verloren tijd.’ „De verteller leert in vele lessen de auto te besturen, en krijgt en passant, stap voor stap, grip op zijn eigen verleden”, aldus de jury, waarin ook Telegraaf-recensent Lies Schut zitting heeft.

Schrijver Oek de Jong Ⓒ Marloes Bosch

Donald Niedekker, die vorig jaar ook al in de race was voor de Boekenbon Literatuur Prijs, wordt geprezen om de poëtische manier waarop hij gestalte geeft aan een fictief bemanningslid van de beruchte expeditie naar Nova Zembla van Willem Barentsz in 1596. „Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost is een originele roman, die de lezer de mens ten diepste leert kennen.”

Klimaatwoede

Een spiegel van de tijd, zo wordt Overal zit mens van Yves Petry omschreven. De Graaf typeerde het als ’een meeslepende reis door de gedachtekronkels van buitenstaander Kasper Kind, een boswachter met ‘Waldschmerz’ en klimaatwoede, die al breinwandelend grip probeert de krijgen op de demonen in zijn hoofd.’

Het raadselachtige boek De gebeurtenis van Peter Terrin maakte indruk door het brede scala aan emoties dat het oproept. „De auteur neemt de lezer mee in een labyrint van menselijke relaties dat bij iedere bocht een verrassing, een volgend mysterie biedt”, noteerde de jury.

Vader en zoon

Ook Peter Zantingh snijdt eigentijdse onderwerpen aan in Tussentijds. „Een buitengewoon mooie en tere roman over liefde, hoop en onzekerheid, of het nu gaat over de relatie tussen vader en zoon, man en vrouw of tussen de mensheid en de natuur als geheel. De schrijver verbindt uiterst origineel en ingenieus de grote vragen rond milieu en klimaat met persoonlijke levenskeuzes, en doet dat op een manier die even dromerig als urgent is, even persoonlijk als politiek, maar nooit moraliserend.”

Wie zich uiteindelijk de schrijver van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman mag noemen, wordt op 8 mei bekendgemaakt. De winnaar ontvangt 50.000 euro en een door Irma Boom ontworpen bronzen penning. Alle genomineerden van de shortlist krijgen in elk geval 2500 euro.