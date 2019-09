Sharon Osbourne laat haar ’nieuwe’ gezicht zien

Sharon Osbourne in mei, vóór haar facelift. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sharon Osbourne is weer fris en fruitig aan het tiende seizoen van The Talk begonnen. De 66-jarige mede-presentatrice van de Amerikaanse talkshow verkondigde in de uitzending dat ze vijf weken geleden haar gezicht een opknapbeurt heeft gegeven, waarmee ze erg blij is.