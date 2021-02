BB Alston schrijft kruising tussen Harry Potter en MIB

Schrijver BB Alston: „Niet iedereen die anders is dan jij is raar, gevaarlijk of slecht.” Ⓒ Foto Joshua Aaron

Wat krijg je als je Zweinstein, de kostschool van tovenaarsleerling Harry Potter, met de scifi-actiefilmserie Man in Black (MIB) kruist? BB Alston schreef het antwoord op die vraag. Zijn jeugdboek Amari en de Nachtwachters is een dikke hit in Amerika. Het verhaal over een zwart tienermeisje uit een achterstandswijk, dat dankzij een koffer van haar verdwenen, geniale broer Quinten verzeild raakt in een magische wereld vol bovennatuurlijke wezens, spreekt jong en oud aan. „Dit is het boek dat ik graag had willen lezen toen ik klein was.”