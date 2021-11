Bryan Adams heeft weer corona, opgenomen in het ziekenhuis

De 62-jarige Adams, die ook fotograaf is, is donderdag aangekomen in Italië om daar de Pirellikalender te promoten. Daarvoor maakte hij enkele foto’s. „Net gearriveerd in Milaan en ik ben voor de tweede keer in een maand positief getest op Covid”, schrijft de zanger bij foto’s van zichzelf op de luchthaven en in een ambulance. „Op naar het ziekenhuis dus. Bedankt voor al jullie steun.”

Het is niet duidelijk hoe het met Adams gaat en of hij nog steeds in het ziekenhuis ligt. Toen de zanger op 30 oktober besmet bleek met het virus vertelde zijn woordvoerder dat hij geen symptomen had en volledig gevaccineerd was.