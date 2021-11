Rogier Smit in de wolken met nieuwe liefde: ’Love you’

„Love you”, schrijft Rogier bij het nietsverhullende kiekje.

In september meldde Albert Verlinde in Shownieuws dat Rogier (47) een nieuwe vriend heeft. Volgens de showbizzkenner gaat het om de 28-jarige Marco.

Zijn ex-partner Frank liet desgevraagd aan Privé weten blij te zijn voor Rogier. „Ik ken die Marco niet. Rogier en ik hebben samen mooie jaren achter de rug. Er was een tijd waarin we heel gelukkig waren. Helaas is het hem, nadat we succes kregen met Paleis voor een prikkie, naar zijn bol gestegen. Daarmee werd het einde van onze relatie ingeluid. Dat heeft zo moeten zijn.”

Frank en Rogier waren ruim twintig jaar samen. Vorig jaar liep hun relatie op de klippen.