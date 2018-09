Jazzlegende Horace Silver (85) overleden

De ritmische jazz van Silver, pianist, saxofonist en componist, was beïnvloed door de muziek die hij kende van zijn Kaapverdische vader. Een goed voorbeeld daarvan is zijn bekendste werk; het album Song For My Father en het gelijknamige nummer op die plaat.

Silver heeft in zijn carrière samengespeeld en muziek opgenomen met onder anderen jazzgrootheden als Art Blakey en Miles Davis.