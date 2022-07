Premium Het beste van De Telegraaf

’Er mag geen beeld ontstaan van gesjoemel’ Kamervragen over coronasteun voor niet opgevoerde musical Rick Engelkes

Door Jan Vriend Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De VVD-fractie in de Tweede Kamer vraagt het kabinet opheldering over de verleende conorasteun aan het musicalbedrijf van producent Rick Engelkes. De theatermaker kreeg 4,3 miljoen euro compensatievergoeding voor een voorstelling die nooit is gespeeld. Het theater in Delft, waar deze show over Willem van Oranje zou plaatsvinden, is (nog) niet gebouwd.