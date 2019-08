Corey Feldman zet zich in tegen verjaring misbruik

Deze winter werd in de senaat een wetsvoorstel ingediend dat slachtoffers meer tijd moet geven om met hun ervaringen naar buiten te komen. Nu moeten zij dat nog doen binnen acht jaar nadat ze volwassen zijn geworden, voor hun 26e dus. Als de wet wordt aangenomen, wordt die leeftijd verhoogd naar 40 jaar.

Feldman werd naar eigen zeggen in zijn tijd als kindster in de jaren 80 slachtoffer van misbruik door een pedonetwerk in Hollywood. Hij heeft laten weten dat twee andere voormalig kindsterren die hetzelfde is overkomen de petitie ook hebben getekend. Zij zijn daarbij nu nog anoniem gebleven, maar willen alsnog werk maken van hun zaak als de wet wordt aangenomen.