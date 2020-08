Hassan Slaby: ’Van Caroline de Bruijn en Erik de Vogel kreeg ik veel tips’

De 33-jarige acteur werd tijdens zijn eerste draaidag meteen warm welkom geheten door de rest van de cast. „Ik voelde alleen maar liefde”, zegt Hassan. In de serie speelt hij de rol van Marwan El Amrani, een levensgenieter die samen met zijn strenge vader en streberige broertje een supermarkt runt.

De collectieve missie om ergens aan te werken zorgde er met name voor dat hij in een warm bad terechtkwam. „We zijn allemaal bezig om iets moois te maken en iets goed te doen. Iedereen helpt en steunt elkaar daarin.”

Attent

Vooral van Caroline de Bruijn en Erik de Vogel, in de serie al jarenlang de gezichten van Janine en Ludo, kreeg Hassan veel tips in het begin. „Als je vragen hebt, moet je gewoon naar ons toekomen’, zeiden ze dan. Natuurlijk ben je er om te werken en je ding te doen, maar iedereen was heel toegankelijk. Ik vond het wel erg attent dat ik van iedereen tips en tricks kreeg”, zegt Hassan.

„Ik kwam wel als nieuw castlid binnen, maar ik hoefde niet m’n plekje te vinden”, vervolgt hij. „Iedereen zat in dezelfde cirkel en die werd met mij gewoon wat groter.”

Marokkaans gezin

Voor de buitenwereld bleef het nieuws dat Hassan meespeelt in GTST tot maandag geheim, maar één van de grootste fans van de serie wist het nieuws als een van de eersten al. „Mijn moeder!”,zegt Hassan lachend. „Zij keek vroeger altijd met mij mee om Nederlands te leren.”

Ze kijkt ook nog steeds, dat is in al die jaren niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de toevoeging van een volledig Marokkaans gezin in Goede Tijden, Slechte Tijden. „Ik ben blij dat ik in die verandering zit”, zegt Hassan. „De komst van dit gezin geeft ook weer herkenning voor meer kijkers. GTST is zo verweven met de Nederlandse televisie, het hoort er echt bij. Ik vind zelfs - en dit zeg ik heel voorzichtig - dat het eigenlijk cultureel erfgoed moet worden.”