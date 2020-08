BZV-boer Jan en Nienke uit elkaar

Ⓒ Linelle Deunk/KRO-NCRV

Boer Jan uit de Beemster, die in het laatste seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien was, is weer vrijgezel. De zorgboer en Nienke hebben besloten een punt achter hun relatie te zetten, zo valt donderdag te lezen op de website van het programma.