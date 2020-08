Katy Perry laat dansend haar babybuik zien

Op de video danst de Amerikaanse zangeres naast de auto op de hit Push The Feeling On. Terwijl ze losgaat laat ze trots haar babybuik zien.

In eerdere interviews vertelde 35-jarige Katy al dat ze erg dankbaar was voor haar zwangere lichaam. „Om door dit proces te gaan, krijg je een heel nieuw perspectief”, vertelde ze in een interview met de Australische radioshow Kyle and Jackie O. Het is niet bekend wanneer Katy precies is uitgerekend, maar volgens fans duurt het niet lang meer.

De zangeres en acteur Orlando Bloom zijn sinds 2019 verloofd, nadat het koppel tussen maart 2017 en januari 2018 uit elkaar was. Door de coronapandemie is hun bruiloft voorlopig op de lange baan geschoven.