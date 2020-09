André Hazes met Thuis voor derde keer op 1 in Album Top 100

Ook met de platen Anders (2018) en Wijzer (2017) wist Hazes een eerste plek te scoren. Met Leef uit 2016 schopte de zanger het tot de tweede plek.

Hazes stoot Kevin van de troon, die twee weken bovenaan de albumlijst stond met zijn Animal Stories. De rapper staat nu op de tweede plaats. Ook Pop Smoke, vorige week nummer 2 met Shoot For The Stars Aim For The Moon, is een plekje gedaald.