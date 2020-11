Michael B. Jordan uitgeroepen tot meest sexy man van 2020

„Het is een cool gevoel”, zegt Jordan in het Amerikaanse tijdschrift. „Het is iets waar veel mensen een mening over hebben. Mensen maakten wel eens grappen tegen mij van. ’Mike, dit is het ene ding dat je waarschijnlijk niet gaat krijgen’. Dus het voelt goed. Het is een goede club om deel van uit te maken.”

Onder meer Idris Elba, Dwayne Johnson en Blake Shelton, die behoren tot de recente titelhouders. Mel Gibson was in 1985 de eerste die van People de titel kreeg.

Overigens vindt de onttroonde John Legend het niet zo erg dat hij zijn titel van meest sexy man kwijt is. „Ik vond de hele ervaring erg leuk en heb geprobeerd er veel plezier van te beleven, maar ik ben er helemaal klaar voor om deze titel af te staan”, zei de zanger.

