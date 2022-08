Verzoek R. Kelly om juryleden die misbruikdocu gezien hebben te weren afgewezen

In de docu uit 2019 vertellen slachtoffers van R. Kelly over het misbruik dat zij hebben meegemaakt. Volgens de advocaten van de rapper is iedereen die deze film heeft gezien en voor de jury wordt opgeroepen „bevooroordeeld en kunnen ze niet onpartijdig zijn.” Het verzoek van R. Kelly is maandag echter door de rechter in Chicago afgewezen. .

Rechter Harry Leinenweber ondervroeg maandag bij aanvang van het proces wel meerdere potentiële jurykandidaten over of zij wel of niet bevooroordeeld zouden zijn als zij zich in de jury uit zouden laten over de rapper, die onder meer verdacht wordt van het vervaardigen van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seksuele handelingen. Hij wil graag een groep van veertig mensen voor de jury verzameld hebben voordat de volgende fase van het proces begint.

Diverse mensen gaven aan dat zij - vanwege uiteenlopende redenen - waarschijnlijk wel bevooroordeeld zouden zijn. Zij werden daarom door de rechter weggestuurd. Volgens de Chicago Tribune moet de komende tijd blijken wie er uiteindelijk in de jury plaats mogen nemen.

De 55-jarige zanger is in de Amerikaanse stad aangeklaagd voor onder meer het vervaardigen van kinderporno en het verleiden van minderjarigen tot seksuele handelingen. Het proces is maandag van start gegaan.