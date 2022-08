Ezra Milller in behandeling voor ’complexe psychische problemen’

„Nadat ik onlangs een periode van intense crisis heb doorgemaakt, begrijp ik nu dat ik aan complexe geestelijke gezondheidsproblemen lijd en ben ik begonnen met een voortdurende behandeling”, liet Miller maandag lokale tijd via zijn vertegenwoordiger weten aan vakblad Variety. Miller, die zich identificeert als non-binair en met ’hen’ of ’hun’ aangesproken wil worden, bood ook excuses aan. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik van streek heb gemaakt door mijn gedrag in het verleden. Ik ben vastbesloten om het werk te doen dat nodig is om terug te keren naar een gezonde, veilige en productieve fase in mijn leven.”

Miller werd afgelopen week aangeklaagd voor een inbraak die in mei in de staat Vermont zou hebben plaatsgevonden. De politie stelde vast dat er een aantal flessen alcoholische drank was gestolen. Na onderzoek werd besloten Miller aan te klagen. Enkele dagen later bracht het tijdschrift Rolling Stone naar buiten dat de politie in Vermont op zoek zou zijn naar een vermiste moeder en drie kinderen die op de boerderij van Miller zouden verblijven.

De acteur kwam het afgelopen jaar vaker in opspraak. Miller werd eerder al twee keer aangehouden in de Amerikaanse staat Hawaii. Ook wordt de acteur door verschillende vrouwen wereldwijd beschuldigd van misbruik.