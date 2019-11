Rafael en Estavana blijven voorlopig in Denemarken

„Ik ben gelukkig hier, we kunnen nog zoveel mooie dingen bereiken met dit team. Ik ben nog niet klaar met dit project”, zegt de Arnhemse, die met Rafael en dochter Jesslynn in Denemarken woont. Estavana veroverde dit jaar haar tweede landstitel met Esbjerg, waarmee ze in 2016 al kampioen werd. Op dit moment voert de ploeg weer de ranglijst in Denemarken aan.

Rafael en Estavana zijn sinds begin 2016 samen.