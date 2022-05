Premium Het beste van De Telegraaf

Kosten nieuwe aanklachten tegen Kevin Spacey hem nu definitief de kop?

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Nadat Oscarwinnaar Kevin Spacey in 2017 al door meerdere mannen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is het nu weer raak. De Amerikaanse acteur wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor vier gevallen van aanranding bij drie verschillende mannen, waarvan het in een van die gevallen zou gaan om het ’zonder toestemming aanzetten’ tot penetratie. Leiden deze nieuwe aanklachten tot zijn definitieve ondergang?