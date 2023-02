Madonna: ’Artiesten die schandalig worden genoemd doen iets goed’

„Wat ik heb geleerd na vier decennia in de muziek is dat als ze je schokkend, schandalig, problematisch, provocerend of gevaarlijk noemen, je zeker iets goeds doet”, aldus Madonna (64) over Sam Smith die kritiek kreeg vanwege diens „te seksuele” videoclip. „Ik ben hier om alle rebellen te bedanken die een nieuwe weg inslaan en daar kritiek op krijgen. Jullie herrieschoppers moeten weten dat jullie onverschrokkenheid niet onopgemerkt blijft. Jullie worden gezien, jullie worden gehoord; en vooral, jullie worden gewaardeerd.”

De zangeres kondigde vervolgens het duo aan dat eerder op de avond een Grammy won voor Unholy. „Het doet me deugd dat ik twee ongelooflijk getalenteerde artiesten mag aankondigen.”