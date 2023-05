Geen ABBA-reünie tijdens Eurovisie Songfestival 2024 in Zweden

„Zulke plannen zijn er niet”, aldus de woordvoerder van ABBA. De zegsvrouw noemt het „wishful thinking” van fans. De winst van ABBA op het songfestival in 1974 betekende destijds de internationale doorbraak van de popgroep.

Sinds mei vorig jaar zijn wel hologramconcerten van ABBA te zien in een speciale zaal in Londen. De hologrammen van Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus en Benny Andersson worden begeleid door een tienkoppige band. Bij de première kwamen de vier voor het eerst in 36 jaar weer samen in het openbaar.

Het songfestival wordt in 2024 in Zweden gehouden omdat zangeres Loreen zaterdag de winst voor haar thuisland binnensleepte. Met haar nummer Tattoo wist zij de meeste punten te behalen. Het is de tweede keer dat de zangeres het songfestival won, eerder deed zij dat al in 2012 met het lied Euphoria. In totaal heeft Zweden nu zeven keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. Alleen Ierland wist het evenement net zo vaak te winnen.