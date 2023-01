Premium Het beste van De Telegraaf

Zoon Lucinda Riley voltooit haar Zeven zussen-reeks: ‘Ze was mijn beste vriendin’

Door Paola van der Velde Kopieer naar clipboard

Harry Whittaker was jarenlang de trouwe eerste lezer van zijn moeder Lucinda Riley (links), die op slechts 56-jarige leeftijd aan kanker overleed. „Ik ken haar boeken dan ook van haver tot gort.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Aan rouwen om de dood van zijn moeder is Harry Whittaker, de oudste zoon van de Iers-Britse bestsellerauteur Lucinda Riley, nog amper toegekomen. Hij was te druk met schrijven. Op haar sterfbed had hij immers beloofd dat hij haar succesvolle Zeven zussen-reeks zou voltooien.