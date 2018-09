Jenna Fischer weer moeder

"We zijn erg blij dat we mogen aankondigen dat onze dochter Harper Marie is geboren", zo vertellen de trotse ouders aan E! News. "Ze is op 25 mei geboren. Het gaat geweldig. We zijn blij, gezond en... moe."

Harper Marie is het zusje van 'grote' broer Weston Lee (2). Jenna vertelde na de geboorte van haar zoon dat de band tussen haar en Lee hechter is geworden sinds ze ouders zijn. "Ik vind het heerlijk om een gezin te zijn en het heeft de band tussen mij en mijn man versterkt. Het is zo fijn om samen te zijn."