Gigi en Bella Hadid eren Nederlandse oma na overlijden

„Rust in het paradijs”, schreef Gigi op Instagram bij een foto waarop haar oma haar als kind een kus geeft. Bij een andere foto liet ze weten: „Onze engel heeft in haar leven zes keer tegen kanker gestreden, met moed, kracht en waardigheid, terwijl ze de beste moeder en oma bleef. Ze wees ons de weg en we zullen haar altijd in ons meedragen. We houden meer van je dan woorden kunnen uitdrukken”, aldus het model, die haar grootmoeder haar „beautiful, wonderful Oma” noemt.

Zusje Bella plaatste in haar Instagram Stories een aantal foto’s van zichzelf met Ans. „Mijn gids, idool, tweeling. Ik ben zo dankbaar voor wat je hebt neergezet, en voor het krijgen van mijn beste vriend en mijn alles, Yolanda Hadid (haar moeder, red.). Ze leerde me zoveel over kracht, humor, elegantie, attitude en liefde. Ik wou dat ik je nog even kon knuffelen”, schrijft ze daarbij.

Moeder Yolanda deelde eerder al een eerbetoon aan haar moeder Ans.

Bekijk ook: Yolanda Hadid treurt om overlijden moeder