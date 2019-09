‘Downton Abbey’: Dubbele dosis nostalgie

Het weerzien met de bewoners van het Britse landgoed krijgt koninklijk cachet als in een brief hoog bezoek wordt aangekondigd: George de Vijfde komt een nachtje logeren. Terwijl de Crawleys en hun aanhang alvast gaan peinzen over wat zij zullen aantrekken, verheugt hun personeel zich erop de koninklijke gasten te mogen bedienen. Voor de filmmakers is het bezoek vooral een mooi excuus om uit te pakken met ouderwetse grandeur.

Alle bekende personages uit televisieserie moeten duidelijk hun momentje krijgen. Dat maakt de film niet alleen fragmentarisch, maar zorgt er ook voor dat bioscoopbezoekers die Downton Abbey nog niet kennen het gevoel zullen krijgen dat zij als buitenstaanders midden in het gesprek van goede vrienden vallen. Intussen zorgt het nieuws dat de koning en zijn gevolg reizen met hun eigen bediendes en zelfs met een privékok voor opschudding onder het personeel. Tot zij besluiten zich niet zomaar opzij te laten duwen en een plan bedenken dat meer lijkt thuis te horen in een deurenklucht.

Downton Abbey biedt de fans een dubbele dosis nostalgie: voor de serie én voor de tijd waarin deze speelt. Het flinterdunne verhaaltje is daarbij weinig meer dan een kapstok voor rijk aangeklede scènes, suikerzoete romantiek en de gortdroge oneliners van Dame Maggie Smith als adellijke granny. Al zullen doorgewinterde ‘Downtonites’ er ongetwijfeld van smullen. Daarna wel tandenpoetsen.

✭✭✭