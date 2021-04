Colin Firth speelt hoofdrol in The Staircase

The Staircase vertelt het verhaal van de auteur Peterson, die in 2003 werd veroordeeld voor het vermoorden van zijn tweede vrouw Kathleen. Zij werd dood gevonden onderaan een trap. Het is niet de eerste keer dat het verhaal van Peterson wordt verteld, in 2018 was er op Netflix een documentaireserie over de rechtszaak van de moord te zien.

Eerder werd bekend dat de Amerikaanse acteur Harrison Ford deze rol op zich zou nemen. Waarom Firth hem nu vervangt is onduidelijk. Firth is onder meer bekend van zijn rol als Koning George VI in The King's Speech, waarvoor hij een Oscar won als beste acteur.