Özcan Akyol vindt taakstraf bedreiger ’nogal pover’

„Ik vind het allemaal nogal pover, die drie daagjes schoffelen”, aldus Akyol in het AD.

Willem R. schreef in 2018 in verscheidene berichten op Twitter dat hij Akyol en diens familie zou vermoorden. Ook twitterde hij dat hij de destijds 2-jarige dochter van Akyol zou verkrachten.

De schrijver, die vaker via sociale media wordt bedreigd en beledigd, deed aangifte en na onderzoek werd een paar maanden later Willem R. aangehouden. Hij was actief via een anoniem Twitteraccount. De politie deed een rechtshulpverzoek aan de Verenigde Staten en kon zo de identiteit van R. achterhalen.

„Ik weet dat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken dat we niet het werk van de rechters in twijfel moeten trekken. Dus heb ik het maar te accepteren”, aldus Akyol. „Wat ik vooral van dit vonnis heb geleerd, is dat ons rechtssysteem in de praktijk nog steeds onderscheid maakt tussen fysieke en digitale misdrijven. Er is een klimaat ontstaan dat het voor agressieve horken ogenschijnlijk mogelijk maakt om anderen het leven zuur te maken, alleen omdat ze er andere opinies op nahouden.”

De columnist pleit voor ’een vorm van strengere wetgeving, zodat mensen die een bedreiging willen uiten voortaan twee keer zullen nadenken’.