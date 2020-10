Kid Rock blijft achter Trump staan

Samen met de Amerikaanse golfer John Daly liet de zanger vanuit Nashville via sociale media weten ’dat hij zich gezegend voelde om de allerbeste ter wereld te steunen’. Eerder op de dag, voorafgaand aan het debat, was Kid Rock aanwezig bij een fundraiser gepresenteerd door Ivanka Trump.

Kid Rock is de afgelopen jaren meerdere malen te gast geweest in het Witte Huis. De zanger is van plan om zichzelf nog een aantal keer publiekelijk te laten zien in aanloop naar de verkiezingsdag op 3 november.