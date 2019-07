Chelsea Clinton bevallen van een zoon

„Deze morgen hebben we onze zoon Jasper Clinton Mezvinsky mogen verwelkomen. We lopen over van liefde en dankbaarheid en kunnen niet wachten om hem aan zijn grote zus en broer voor te stellen”, schrijft Chelsea op het sociale medium.

Chelsea is de enige dochter van Hillary en Bill. Ze heeft samen met haar man Marc Mezvinsky nog een zoon van twee jaar oud genaamd Aidan en een dochter van vier, Charlotte.

Bill en Hillary kunnen hun geluk niet op en delen het bericht met trots. „Hillary en ik zijn dolblij en dankbaar om onze nieuwe kleinzoon, Jasper, te ontmoeten!”, schrijft Bill Clinton.