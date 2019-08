’Aart Staartjes was lief en in Lee Towers herken ik mezelf’

„Aart Staartjes vond ik heel bijzonder. Hij is een rauwe, kwetsbare man met wie ik een klik kreeg en die steeds meer vertelde. Hij was ook zó ontzettend lief voor de kunstenaars”, vertelt ’Eus’. In Lee Towers herkende de presentator zichzelf. „We zijn beiden in armoede opgegroeid en werden in het begin over het hoofd gezien. Iedereen zegt dat je voor een dubbeltje geboren bent en dat je nooit een kwartje zult worden. En dan toch aan de buitenwereld laten zien: je zit ernaast.”

Ook in de houding van de Rotterdamse zanger zag Özcan zichzelf. „Waar hij ook komt optreden, hij groet iedereen, van de kassajuffrouw tot de muntenverkopers. Hij wil niet dat hun harde werk niet wordt gezien, dat de ster geen oog voor hen heeft. Ik herken dat wel. Ik voel me het meest verwant met degene die de minste verantwoordelijkheden heeft. Zonder pathetisch te klinken: mijn moeder heeft dertig jaar schoongemaakt in een ziekenhuis en bij een architectenbureau. Ik ging weleens mee en dan zag ik hoe die mensen zich tegenover haar gedroegen...”

Naast Aart en Lee zijn tot nu toe ook Waylon, Floortje Dessing, Maarten van Rossem en Caroline de Bruijn aangekondigd als geportretteerden in het Omroep MAX-programma. Özcan volgt Hanneke Groenteman op, die de serie tot en met de voorgaande reeks vier jaar geleden presenteerde. Een behoorlijke erfenis, vindt hij. „Ik heb haar eerst gebeld, dat vond ik wel zo netjes. Ik kan me voorstellen dat het wennen is wanneer iemand jouw programma overneemt. Anderzijds moet dat gewoon mogelijk zijn, anders kunnen we nooit meer oude programma’s nieuw leven inblazen.”