Uitzendingen Oranjezomer komen Wim Kieft duur te staan

Terwijl Johan Derksen en René van der Gijp al bijna negentig dagen onafgebroken aanschuiven bij kijkcijferhit De Oranjezomer, keerde Wim Kieft afgelopen week terug van zijn vakantie. Aan het begin van de uitzending kreeg de oud-voetballer, één van de vaste gasten in het SBS6-programma, van Hélène Hendriks de vraag of hij op de kleintjes heeft gelet.

„Ik hoorde dat jij 1300 euro aan boetes had, de afgelopen tijd”, legt de presentatrice Kieft voor. „Ja, ja, bij dat Zeist daar.” Lachend: „Daar bleek een trajectcontrole te zijn. Ik had elf of twaalf uitzendingen gedaan en ik ben elke avond gefotografeerd”, aldus Kieft, die inmiddels is gewaarschuwd voor flitspalen in de buurt van Otterlo, de huidige uitzendlocatie van het het programma.

Fit

De Telesport-columnist bracht twee weken door in Zuid-Frankrijk en zegt weinig te hebben gemerkt van de coronamaatregelen. „Nauwelijks. Al veranderde dat een beetje vanaf 1 augustus. Dan moet je in openbare gelegenheden een mondkapje op. Maar dat ging, relatief, allemaal heel goed.”

Het valt Kieft op dat zijn tafelgenoten ook toe zijn aan vakantie. „Kijk, ik ben fit, jullie zijn natuurlijk al wat langer... eh, doorgegaan, hahaha. Ik heb wel een paar keer gekeken, en eerlijk is eerlijk: de mensen kijken toch wel gewoon, heb ik de indruk. Geweldige kijkcijfers. En dan zit ik naar die andere programma’s te kijken en dan denk ik: nou ja, goed. Je hoeft niet iederéén maar aan tafel te hebben. Het loopt zo ook wel.”

Hélène: „Het kan wat jou betreft ook gewoon nergens over te gaan?” Kieft: „Dat is de kracht van het programma.”