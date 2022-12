James Corden wil niet huilen bij laatste uitzending

„Mijn plan, nou ja, de bedoeling – waarvan ik denk dat ik dramatisch zal falen – is om niet het hele uur te gaan zitten huilen”, vertelt de presentator in de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. „Het is onze bedoeling om te stoppen zoals we ook zijn binnengekomen.”

Corden benadrukt dat hij het best moeilijk heeft met het stoppen van het programma. „Ik zal het enorm gaan missen. Ik zal het elke dag missen. En ik ga de mensen missen met wie ik heb gewerkt.” De 44-jarige Corden noemde het dan ook „de moeilijkste beslissing” die hij ooit heeft moeten nemen.

In april 2022 kondigde de grappenmaker aan dat hij de Amerikanse talkshow nog één jaar zou gaan maken. „Toen ik aan deze reis begon, zou het altijd precies dat zijn – een reis, een avontuur”, zo kondigde Corden toen zijn afscheid in tranen aan. „Ik heb het nooit als mijn eindbestemming gezien. Ik denk dat het over een jaar een goed moment is om verder te gaan en om te zien wat er nog meer is.”