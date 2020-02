Eddy Zoëy gaat wekelijkse talkshow op RTL 5 presenteren

Hierin ontvangt Eddy verschillende gasten die een bijzondere keuze in hun leven hebben gemaakt en daar een boeiend verhaal over te vertellen hebben. „In dit programma gaan we geen onderwerp én geen discussie uit de weg, maar belangrijk is dat we ondanks meningsverschillen iedereen en elkaar met respect gaan behandelen”, aldus de presentator.

Het aanwezige publiek in de studio krijgt in de talkshow een actieve rol. Mensen mogen vragen stellen aan de gasten om zo - in tegenstelling tot wat er gebeurt op internetfora en in Twitter-draadjes - live met elkaar in gesprek te gaan over bepaalde onderwerpen.

Dit is mijn keus is vanaf medio april te zien bij RTL 5.