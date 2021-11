Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog aflevering 27 Expeditie Robinson: Definitieve dolk in de rug van Jasmine Sendar

Door Fabian Melchers

Jasmine Sendar weet niet meer wie ze moet geloven. Ⓒ Foto RTL

„Alles is waar en niks is waar”, merkt Britte Lagcher op in de nieuwste aflevering van Expeditie Robinson. De actrice doet zondag opnieuw waar ze goed in is: misleiden. Met opnieuw Jasmine Sendar als doelwit. De halve finale is in zicht, dus worden de mentale spelletjes steeds doortrapter.