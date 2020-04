Teen-Mom Amber heeft lange afstandsrelatie met Belg

„Dimitri komt uit België. Hij is 39, dus tien jaar ouder dan ik. Maar het is een ontzettend knappe man. Ik stelde me open voor hem en we besloten om elkaar te ontmoeten”, vertelt Amber aan haar Teen Mom-producer in de MTV-serie.

De twee leerden elkaar kennen via Instagram. Ze vond vooral zijn relaxte houding fijn, zo legt ze uit: „Hij was erg chill, vergeleken met de mannen die me berichtjes stuurden. Hij was de enige die nooit dickpics en dat soort dingen stuurde.”

„We hebben gewoon chemie”, aldus Amber, die tot dan toe alleen nog maar met hem heeft gebeld via FaceTime.

In een preview van de volgende aflevering is te zien dat Amber en Dimitri tijdens hun eerste ’echte’ ontmoeting elkaar kussen op het vliegveld.