Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe documentaire: ’Hitsville: The making of Motown’ Het imperium van Motown-baas Berry Gordy belicht

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Motown-oprichter Berry Gordy (91) dacht aan letterlijk alle facetten van het artiest zijn.

Bart Wijlaars Berry Gordy (1928) had wat je nog met goed fatsoen een bescheiden droom kunt noemen. Hij wilde muziek maken, geld verdienen, meisjes scoren. „Maar ik was zelf niet goed genoeg, dus moest ik de mensen vinden die dat wel waren”, vertelt de oprichter van het wereldberoemde platenlabel Motown in de documentaire Hitsville: the making of Motown.