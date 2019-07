Utrecht teleurgesteld over mislopen Songfestival

„Voor ons voelt het een beetje, zoals Duncan Laurence zingt A broken heart is all that’s left”, zegt wethouder Klaas Verschuure.

Het plan van de stad was om het muziekfestijn in een tent naast de Jaarbeurs plaats te vinden. De evenementenlocatie zelf voldeed namelijk niet aan de eisen. Topman Albert Arp van de Jaarbeurs baalt: „Natuurlijk is het jammer dat het Eurovisiesongfestival niet in Utrecht plaats gaat vinden.” Wel prijst hij de samenwerking met de gemeente en andere organisaties bij de totstandkoming van het bidbook.