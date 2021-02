Romy Monteiro krijgt rol in Goede Tijden, Slechte Tijden

Romy is zelf opgegroeid met GTST. „Ik keek elke dag trouw, en geen seconde voor half 9 ging ik naar bed”, lachte ze. De musicalster hoopt dat de rol het begin kan zijn van meer acteerwerk. „Ik ben nog elke week de beginselen van het acteren aan het leren. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Het lijkt me fantastisch om een keer in een film te spelen. Dat is natuurlijk weer heel anders dan een soap met een heel andere dynamiek en energie. Het acteren is echt een nieuwe passie geworden.”

Romy hintte eerder deze week op Instagram al op een nieuw project, wat veel van haar tijd opslokte. „Even wat minder actief de laatste dagen (weken?) hier, maar achter de schermen ontzettend hard aan het werk aan iets leuks. So forgive me, over een weekje vertel ik waarmee”, schreef ze.