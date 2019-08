Tom Cruise leert paragliden voor nieuwe film

Tom Cruise werd nauwlettend in de gaten gehouden door zijn instructeur en een klein team terwijl hij de lucht in ging en leerde landen. Op foto’s van Daily Mail is te zien dat de Mission Impossible-ster zeer gefocust een stukje boven de grond zweeft.

Bij paragliden is het de bedoeling om met een parachute-achtig scherm zo lang mogelijk in de lucht te zweven. Dit gebeurt vaak op honderden meters hoogte. Zo ver was Cruise bij lange na nog niet. Hij moet eerst zijn houding en balans nog perfectioneren.

Het is nog onduidelijk welke film Tom aan het voorbereiden is. Hopelijk gaan de opnames in ieder geval goed. Twee jaar geleden brak de acteur nog zijn enkel toen hij van een stellage naar een gebouw sprong voor opnames van Mission Impossible 6.