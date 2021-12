Woordvoerder: John Legend en Chrissy kochten theaterstoelen niet op

Ⓒ Getty Images

De geruchten dat John Legend en Chrissy Teigen duizenden dollars neerlegden om geen mensen om zich heen te hebben in Radio City Music Hall in New York, zijn volgens een woordvoerder van het theater niet waar. Dat laat deze persoon weten aan de New York Post.