Deze BN’ers gaan aan de slag in de zorg

Iedere dag reist presentator Henk van Steeg met een BN’er naar een andere locatie. Zo helpt Yilmaz mee in de keuken van 50/50, een locatie van het Leger des Heils in Almere. Linssen gaat aan de slag met visueel beperkte mensen in Zeist, Van der Ploeg help in de ouderenzorg in Drachten, Lewis loopt mee in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Nieuwveen en Commandeur gaat naar Hoogeveen om in een revalidatiecentrum bij te springen.

Vanaf maandag 13 maart om 14.00 uur vertellen zij op NPO Radio 5 over hun ervaringen met het werken in de zorg