Collega’s eren legendarische MR. VERONICA

Rob Out, Ad Bouman, Tineke de Nooij en Lex Harding (v.l.n.r.) poseren voor het iconische schip, twee jaar nadat er afscheid was genomen van Radio Veronica. Ⓒ ANP

De secretaresse die van het balkon tuimelde, een bocht in ’t Gooi waar hij zó vaak van de weg raakte dat die nog steeds naar hem heet... MISTER VERONICA heet de biografie die BERT VAN DER VEER schreef over de legendarische omroepbaas ROB OUT. Zestien jaar na zijn overlijden zingt zijn naam nog altijd rond in Hilversum. Vandaag, 45 jaar na het einde van Radio Veronica, haalt TINEKE DE NOOIJ (78) op PAGINA PRIVÉ herinneringen op...