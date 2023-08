Mick Jagger en Keith Richards geëerd met standbeeld

Jagger en Richards ontmoetten elkaar in Dartford toen zij nog tieners waren. Dat gebeurde in 1961. Een jaar later vormden zij de rockband The Rolling Stones, die inmiddels 61 jaar bestaat.

De beelden van de muzikanten zijn gemaakt in opdracht van de gemeenteraad van Dartford. Het beeld van Jagger heeft een microfoon in zijn hand, terwijl het beeld van Richards een gitaar vasthoudt. De beelden zijn gemaakt door Amy Goodman, die tevens fan is van de band.

Ⓒ Getty Images