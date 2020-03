’Harvey Weinstein vraagt rechter om lagere gevangenisstraf’

Weinsteins juridische team is van mening dat hun cliënt, sinds het vernietigende artikel van Ronan Farrow in The New Yorker in 2017 uitkwam, ’door een hel is gegaan’. „Hij is alles kwijt geraakt en is ten prooi gevallen aan de macht van de media, die hem al schuldig verklaarden voordat er überhaupt een zitting had plaatsgevonden.”

De advocaat van de eens zo gevierde Weinstein drong er bij de rechter nog maar eens op aan dat hij in het verleden geen enkele criminele daad heeft begaan. Bovendien zouden twee van de dames die hem aanklaagden jarenlang een ’relatie’ met hem hebben gehad. „Ze stuurden hem mailtjes, kwamen vrijwillig naar zijn huis, bedelden om gratis kaartjes voor evenementen en waren vooral uit op een mooie baan of rol in een film.”

Ook wees Weinstein’s advocaat de rechter op de enorme geldbedragen die hij geschonken heeft aan goede doelen. Zoals er bijvoorbeeld miljoenen dollars zijn gegaan naar de brandweermannen en politie in New York, na de aanslagen van 9/11.