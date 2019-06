Charles betuigt eer aan ’fenomenale’ veteranen

Prince Charles in gesprek met een Britse oorlogsveteraan. Ⓒ AFP

Prins Charles heeft tijdens een herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van de 75e verjaardag van D-day veteranen bedankt. In een speech op een begraafplaats in Bayeux in het Franse Normandië zei hij dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat men eeuwige dankbaarheid kan betuigen aan levende veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.