Ilse DeLange heeft eigen plein in Madurodam

Het nieuwe plein is de eerste plek in het park met een eigen straatnaambordje. Een miniatuurversie van Ilse is er ook te vinden op een klein podium.

Het initiatief komt van radiozender 100% NL die in september luisteraars vroeg welke artiest een plein verdient in Madurodam. De zangeres kreeg de meeste stemmen. „Ik ben ontzettend vereerd dat ik door de luisteraars van 100% NL vereeuwigd ben in Madurodam”, reageert Ilse. „Dat er nu voor altijd een mini-me te bewonderen is op mijn eigen plein vind ik echt fantastisch!”